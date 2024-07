Ausbau bei Böblingen/Sindelfingen: Anschlussstellen der A81 verändern sich teils deutlich

1 Dort, wo die Kräne stehen, führt künftig die dreispurige Fahrbahn in Richtung Stuttgart entlang. Linkerhand ist noch die alte Autobahn zu sehen. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Bürke

So viele Autobahnanschlussstellen auf so kurzer Strecke sind eine Besonderheit: Vier Stück sind es zwischen Böblingen und Sindelfingen. Mit dem Ausbau der A 81 werden sie teils deutlich umstrukturiert.











Vier Autobahn-Anschlussstellen auf rund sieben Kilometern gibt es auf der A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen. Eine Besonderheit, die beim Ausbau der Autobahn eine Herausforderung für sich darstellt. So viele Anschlussstellen auf so kurzer Strecke, das sei unüblich, aber historisch so gewachsen, meint Projektleiter Johannes Kuhn von der Deges. Die Deges, kurz für Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs und -bau GmbH, plant und koordiniert den Ausbau der A 81 von vier auf sechs Spuren im Auftrag vom Bund und der Autobahn GmbH. Die Anschlussstellen sind von diesem Ausbau natürlich nicht ausgenommen und verändern sich teils deutlich. Projektleiter Kuhn gibt einen Überblick, was geplant ist und wann Sperrungen anstehen.