Schwerer Auffahrunfall bei Deckenpfronn Motorradfahrer fliegt über Auto und landet in Heckscheibe

Ein Motorradfahrer wird am Samstagnachmittag bei Deckenpfronn nach einem Auffahrunfall in die Heckscheibe eines Autos geschleudert. Ein Rettungshubschrauber fliegt den schwer verletzten Biker in eine Klinik.