Ob aus Wein, Apfelsaft oder Obstresten: Essig lässt sich auch zu Hause herstellen. Mit einer alkoholhaltigen Basis, etwas Bio-Essig als Starter und Geduld entsteht ein aromatischer Hausessig.
Ob aus Wein, Apfelsaft oder sogar übrig gebliebenen Fruchtresten: Essig selbst herzustellen ist einfacher, als viele denken. Gleichzeitig ist es nachhaltig, günstig und eine gute Möglichkeit, Lebensmittelreste sinnvoll weiterzuverwenden. Mit etwas Geduld entsteht so ein aromatischer Hausessig, der sich perfekt für Salatdressings, Marinaden oder zum Einlegen eignet.