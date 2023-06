Zum Vatertag, der unter anderem im Vereinigten Königreich am heutigen Sonntag (18. Juni) gefeiert wird, hat die königliche Familie ein Bild der noch jungen Prinzen Harry (38) und William (40) geteilt. Auf dem Foto sind sie mit ihrem Vater, König Charles III. (74), zu sehen. Auf Twitter heißt es dazu: "An alle Väter auf der ganzen Welt, wir wünschen euch heute einen ganz besonderen Vatertag."

Das Bild mit Charles und seinen beiden Söhnen entstand britischen Medienberichten zufolge im Jahr 1997. Es zeigt die drei Mitglieder der Königsfamilie auf dem royalen Anwesen im schottischen Balmoral. Zwei weitere Bilder gibt es in dem Beitrag des Palastes auch noch zu sehen: Ein Foto zeigt Prinz Philip (1921-2021) mit seinem Sohn Charles, ein weiteres Königin Camilla (75) mit ihrem Vater Major Bruce Shand (1917-2006).

Prinz Harry, inzwischen selbst Vater von Lilibet (2) und Archie (4), ist 2020 mit seiner Frau, Herzogin Meghan (41), in die USA ausgewandert. Seitdem haben die beiden in Interviews, einer Netflix-Doku und in Harrys Autobiografie "Reserve" die königliche Familie immer wieder attackiert. Dadurch sollen angeblich vor allem zwischen William und Harry große Spannungen aufgekommen sein.

Auch William mit Vatertags-Post

Prinz William hatte zum Vatertag auch ein neues Bild mit seinen Kindern veröffentlicht. Auf diesem ist der britische Thronfolger mit Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) zu sehen. Auf dem Schnappschuss lächelt der 40-Jährige in die Kamera und legt seine Arme um Prinz George und Prinzessin Charlotte, die rechts und links an seiner Seite sitzen und zu ihrem Vater aufblicken. Währenddessen steht Prinz Louis hinter William, schlingt seine Arme um seinen Vater und grinst breit.

Medienberichten zufolge erinnert die Familie des Thronfolgers mit dem Bild auch an Williams verstorbene Großmutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022). Die Royals sitzen demnach für das Foto auf einer Bank, die der Queen 2016 zum 90. Geburtstag geschenkt wurde.