Aus und vorbei?: Ben Affleck soll seine Sachen gepackt haben

Seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte, dass die Beziehung von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) in einer Krise stecken soll. Schon seit Wochen leben die beiden angeblich getrennt voneinander. Laut eines US-Berichts soll der Hollywoodstar jetzt sogar all seine Sachen aus einer gemeinsamen Villa in Beverly Hills geholt haben, bevor seine Ehefrau von einem Solo-Trip nach Europa zurückgekehrt ist. Lopez hatte kürzlich fernab der Krisengerüchte einen Italien-Urlaub ohne Affleck genossen und sich auch im Rahmen der Pariser Modewoche gezeigt.