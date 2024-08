Aus und vorbei: Bachelor David Jackson macht mit Lisa Mieschke per Telefon Schluss

Die Beziehung von Ex-"Bachelor" David Jackson (34) und "Bachelor"-Teilnehmerin Lisa Mieschke (33) ist vorbei. Das teilte die ehemalige Polizistin auf einem mittlerweile auf Instagram gelöschtem Post unter Tränen mit. Demnach war die Trennung von Jackson ausgegangen und per Telefon erfolgt. Ein besonders harter Schlag für die 33-Jährige. "Für mich war das einfach so, als wenn ich irgendwie wertlos wäre", zitiert "Bild" aus Mieschkes Instagram-Story.

In dem Beitrag deutete sie demzufolge auch an, dass es schon länger gekriselt hätte zwischen den beiden. So hätte Mieschke schon seit Ende Juni das Gespräch gesucht, um über ein "paar Situationen, die halt nicht so schön für mich waren" zu reden. "Dazu kam es aber über Wochen hinweg nicht", erklärte sie. Stattdessen hätte Jackson sie letzte Woche Dienstag angerufen und die Beziehung beendet.

Lisa zog alle Register: Spontaner Flug nach Dubai für ein letztes Gespräch

Besonders hart sei dieser Schritt gewesen, weil sich beide, obwohl sie größtenteils eine Fernbeziehung führten, zu diesem Zeitpunkt in Deutschland befunden hätten. Dass trotzdem kein persönliches Gespräch zustande gekommen war, machte Mieschke offenbar besonders zu schaffen und bewegte sie zu einer großen Geste: "Ich bin tatsächlich nach Dubai geflogen und stand vor seiner Tür. Wir haben miteinander gesprochen." An der Trennung hat dieser Besuch aber offenbar nichts geändert.

Die Instagram-Story hat Mieschke mittlerweile gelöscht, "ganz einfach aus dem Grund, dass bereits jetzt schon viele Menschen sich irgendwas zusammenreimen, was nicht der Wahrheit entspricht", wie sie erklärt. Das Thema sei jetzt für sie abgehakt. Jackson hat sich bisher noch nicht zu der Trennung geäußert. In seiner aktuellen Instagram-Story empfiehlt er Ratgeber-Bücher und hebt Gewichte im Fitnessstudio.

Die Beziehung von Jackson und Mieschke hatte die Zuschauer der RTL-Show 2023 auch schon überrascht: Mieschke hatte nicht die letzte Rose vom Bachelor erhalten, erst beim "Großen Wiedersehen" nach der Sendung teilten die zwei mit, dass sie nun zusammen seien.