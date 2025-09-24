Aus unbekanntem Grund: Starttermin der Serie The Savant mit Jessica Chastain verschoben

Der Starttermin der neuen Thriller-Serie "The Savant" mit Jessica Chastain wurde nach hinten verlegt. Ursprünglich sollte die Show am 26. September starten. Ein neues Datum hat Apple TV+ noch nicht bekannt gegeben.
Der Starttermin der neuen Thriller-Serie "The Savant" mit Jessica Chastain wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Dies hat Apple TV+ gegenüber USA Today bestätigt. "Nach reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, 'The Savant' zu verschieben. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns darauf, die Serie zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen."