Aus unbekanntem Grund: Starttermin der Serie The Savant mit Jessica Chastain verschoben

Der Starttermin der neuen Thriller-Serie "The Savant" mit Jessica Chastain wurde nach hinten verlegt. Ursprünglich sollte die Show am 26. September starten. Ein neues Datum hat Apple TV+ noch nicht bekannt gegeben.

Der Starttermin der neuen Thriller-Serie "The Savant" mit Jessica Chastain wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Dies hat Apple TV+ gegenüber USA Today bestätigt. "Nach reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, 'The Savant' zu verschieben. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns darauf, die Serie zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen."

Die Serie sollte ursprünglich am Freitag, dem 26. September, starten. Darin spielt Chastain (48) die Undercover-Ermittlerin Jodi Goodwin, die im Internet Hassgruppen infiltriert. Ihr Ziel ist es, einheimische Extremisten zu stoppen, bevor sie zuschlagen.

Einen Grund nannte der Streamingdienst nicht. Neben Chastain gehören Nnamdi Asomugha (44), Pablo Schreiber (47), Jordana Spiro (48), James Badge Dale (47) und Cole Doman (32) zum Ensemble.

Apple bleibt mit Chastain im Geschäft

Mit "The Savant" geht die Geschäftsbeziehung zwischen Apple TV+ und Chastain weiter. Erst vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit Ben Stiller (59) für die Apple-Miniserie "The Off Weeks" vor der Kamera stehen wird. Darüber hinaus übernimmt sie mit Adam Driver (41) die Hauptrollen in der Drama-Serie "The Dealer".