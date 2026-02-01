Aus nach über 100 Jahren: Metzgerei Ziegler in Oberstenfeld macht nach 137 Jahren endgültig zu

Die Metzgerei Ziegler hat nach 137 Jahren endgültig ihre Türen geschlossen. Das führte zu anrührenden Szenen mir vielen Dankesbekundungen.
Fast mutet die familiengeführte Metzgerei Ziegler in Oberstenfeld an diesem Samstag an wie ein Blumenladen: Überall, wo sich Platz findet, stehen bunte Sträuße oder Blumengestecke. Aber auch Geschenke anderer Art gesellen sich in Hülle und Fülle zur Blütenpracht hinzu: Pralinen, weiteres Naschwerk, ja sogar Gläser mit Oliven und selbst gemachte Marmelade runden die vielen „Dran-Denkerle“ ab, die Menschen zum Abschied in das Fleischerfachgeschäft gebracht haben.