Aus nach nur einer Staffel: Netflix setzt The Boroughs ab

Überraschendes Aus für die Netflix-Serie "The Boroughs": Der Streamingdienst verlängert die Science-Fiction-Produktion der "Stranger Things"-Macher nicht um eine zweite Staffel.
Die Science-Fiction-Serie "The Boroughs" bekommt bei Netflix keine zweite Chance. Wie das US-Branchenblatt "Deadline" berichtet, hat sich der Streamingdienst gegen eine Fortsetzung entschieden - nach nur einer Staffel ist Schluss. Produziert wurde die Serie unter anderem von den Duffer Brothers, den Schöpfern des Welterfolgs "Stranger Things".