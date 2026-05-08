Schock für das Stuttgarter Nachtleben: Die Schräglage macht dicht. Warum die Betreiber nach zwei Jahrzehnten die Reißleine ziehen und was in der Hirschstraße 14 nun geplant ist.
Stuttgarts ältester und geschichtsträchtigster Hip-Hop-Club schließt. Nach 20 Jahren haben sich die beiden Schräglage-Geschäftsführer Heiko Grelle und Heiko Fuhrer entschlossen, ihren Club, der 2006 in einem Volcom-Showroom seinen Anfang genommen und nach einem üblen Wasserschaden in die Hirschstraße 14 am Marktplatz gezogen ist, zu schließen.