Aus nach 137 Jahren: „Hätten gerne weitergemacht“ – Familie in Oberstenfeld schließt Metzgerei

Die Familie Ziegler muss Abschied von Ihrer Metzgerei in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) nehmen. Die Blicke sind nach vorne gerichtet, aber Wehmut schwingt mit.
Nach 137 Jahren endet in Oberstenfeld eine Ära. Die Metzgerei Ziegler, tief verwurzelt im 8000-Einwohner-Ort im Kreis Ludwigsburg, schließt zum 31. Januar ihre Türen. Was bleibt, ist weit mehr als ein leerstehender Laden und ein Gasthaus, die verkauft werden sollen. Es bleiben Erinnerungen an Handwerk, an Begegnungen, an Gerüche und Geschmäcker – und an eine Familie, für die dieser Abschied ein schmerzhafter Einschnitt ist.