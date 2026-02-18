Aus Manhunter bekannt: Schauspieler Tom Noonan mit 74 Jahren verstorben

Von "Manhunter" bis "Last Action Hero": Tom Noonan hinterließ als Antagonist bleibenden Eindruck. Nun ist der Schauspieler im Alter von 74 Jahren gestorben.
Tom Noonan (1951-2026) ist tot. Der Schauspieler, der vor allem für seine Darstellungen vielschichtiger Antagonisten und eine beeindruckende Bühnenpräsenz bekannt war, ist bereits am 14. Februar im Alter von 74 Jahren verstorben. Das bestätigten laut "Deadline" langjährige Weggefährten, darunter die Schauspielerin Karen Sillas und der Regisseur Fred Dekker in den sozialen Medien. Eine genaue Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben.