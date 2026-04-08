Aus Liebe zum Genuss: Drei Rezepte aus dem neuen Buch von Martina und Moritz

Kochen bedeutet Lebensfreude - das vermitteln Martina und Moritz seit Jahrzehnten. Ihr neues Buch vereint persönliche Lieblingsrezepte. Drei davon zum Nachkochen: Löwenzahnsalat, Möhren-Paprika-Suppe und eine geniale Mousse au Chocolat.

Seit über drei Jahrzehnten vermitteln Martina Meuth und Bernd "Moritz" Neuner-Duttenhofer ihrem Publikum, dass Kochen weit mehr ist als die bloße Nahrungsaufnahme. Für das eingespielte Koch-Duo verkörpert jede Mahlzeit ein Stück Lebensfreude. In ihrem neuen Buch "Aus Liebe zum Genuss" (Becker Joest Volk Verlag) bündeln sie nun eine Auswahl ihrer persönlichsten Lieblingsrezepte, die allesamt durch Raffinesse und Bodenständigkeit überzeugen. Drei Rezepte zum Nachkochen gibt es hier.

Löwenzahn mit Speck, Croûtons und Nüssen Zutaten für 4 Personen: 1 große Schüssel voll geputztem Löwenzahn, 100 g Bauchspeck in dünnen Scheiben, 2-3 Graubrotscheiben, 2-3 EL Kürbiskerne, 1 Handvoll Haselnusskerne, 3 EL Essig (fruchtiger Obstessig), 2-3 EL Olivenöl

Zubereitung: Den verlesenen, geputzten Löwenzahn mehrmals waschen. Speck in feine Streifchen schneiden und in einer Pfanne ausbraten. Das in halbzentimeterkleine Würfel geschnittene Brot mitrösten. Sobald es knusprig ist, die Kürbiskerne und die grob gehackten Haselnüsse zufügen und mitrösten. Löwenzahn (größere Pflänzchen noch schnell halbieren oder vierteln) zum Servieren mit Essig umwenden, den heißen Pfanneninhalt darüberkippen und sofort auch das Öl. Rasch mischen, damit das heiße Speckfett die störrischen Löwenzahnblätter weicher macht. Auf Teller verteilen und sofort servieren, auf gar keinen Fall mehr stehen lassen.

Cremesüppchen aus Möhre und Paprika

Zutaten für 2 Personen: 2 Möhren (insges. 200 g), 1 gelbe Paprika (200 g), 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 Chili (nach Gusto), 1 EL Olivenöl, Salz, 1 Prise Zucker, ½ TL Kümmel, gut 250 ml Brühe (evtl. etwas mehr), 100 g Sahne, 1 EL Essig oder Zitronensaft; Topping: Balsamico zum Beträufeln, Kürbiskernöl zum Beklecksen, 1 Stengel glatte Petersilie

Zubereitung: Für die Suppe Möhren schälen, Paprika entkernen und Stiel entfernen, beides in Würfel schneiden. Zwiebel fein hacken, Knoblauch zerdrücken. Chili entkernen und fein hacken. Alles zusammen mit dem Öl in einen Topf füllen, andünsten, salzen, Zucker und Kümmel zufügen. Sanft einige Minuten dünsten, bevor mit Brühe abgelöscht wird. Zugedeckt bei kleiner Hitze 20 Minuten weich köcheln. Nicht zu heiß, weil sonst zu viel Flüssigkeit verdampft.

Die Sahne zufügen, erneut aufkochen. Alles mit dem Pürierstab absolut glatt mixen, nochmals abschmecken, vor allem mit Essig oder Zitronensaft auffrischen. Die Suppe darf nicht zu dick sein - sonst mit einem Schuss Brühe verdünnen!

In Suppenteller oder -tassen füllen. Kleckse von Balsamico, auch 2-3 Tropfen Kernöl und fein gehackte Petersilie darüber verteilen.

Die schnellste Mousse au Chocolat der Welt

Zutaten für 4 Personen: 200 ml frische Sahne, 100 g Schokolade

Tipp: Natürlich sollte man dafür eine vorzügliche, ganz bittere Schokolade verwenden. Aber auch mit einer Zartbitter- oder Milchschokolade gelingt sie. Nur mit weißer Schokolade gibt es Probleme: Ohne Kakaobutter wird die Mousse nicht fest. In diesem Fall auf diese Menge zwei Blatt Gelatine - in kaltem Wasser vorgequollen und wieder gut ausgedrückt - in der warmen Sahne auflösen.

Zubereitung: Die Sahne erhitzen - nicht kochen lassen, sonst kann sie einen leichten, in diesem Fall gar nicht erwünschten Karamellgeschmack bekommen - einen solchen besitzt die unter der nebulösen Bezeichnung "wärmebehandelt" angebotene Sahne von sich aus, weshalb Sie diese nicht verwenden sollten. Lieber eine anständige Biosahne nehmen!

Die Schokolade hineinbröseln und darin auflösen.

Abkühlen und wenigstens 8 Stunden, am besten über Nacht, im Kühlschrank fest werden lassen.

Vor dem Servieren mit dem elektrischen Handrührer zu einer luftigen Creme aufschlagen.

Die Creme zum Servieren in Dessertgläser verteilen oder mit einem Esslöffel zu Nocken formen und auf Tellern anrichten. Gut passen dazu Früchte, zum Beispiel frische Beeren, Kakis oder ein Salat aus reifen Birnen. Auch Minze und Zitronenmelisse sind eine schöne Ergänzung.