Aus Liebe zum Genuss: Drei Rezepte aus dem neuen Buch von Martina und Moritz

Kochen bedeutet Lebensfreude - das vermitteln Martina und Moritz seit Jahrzehnten. Ihr neues Buch vereint persönliche Lieblingsrezepte. Drei davon zum Nachkochen: Löwenzahnsalat, Möhren-Paprika-Suppe und eine geniale Mousse au Chocolat.
Seit über drei Jahrzehnten vermitteln Martina Meuth und Bernd "Moritz" Neuner-Duttenhofer ihrem Publikum, dass Kochen weit mehr ist als die bloße Nahrungsaufnahme. Für das eingespielte Koch-Duo verkörpert jede Mahlzeit ein Stück Lebensfreude. In ihrem neuen Buch "Aus Liebe zum Genuss" (Becker Joest Volk Verlag) bündeln sie nun eine Auswahl ihrer persönlichsten Lieblingsrezepte, die allesamt durch Raffinesse und Bodenständigkeit überzeugen. Drei Rezepte zum Nachkochen gibt es hier.