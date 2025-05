Aus Kultfilm Happy Gilmore: Adam Sandler trauert um tierischen Filmpartner

Adam Sandler (57) trauert um einen besonderen Filmpartner. Der Komiker nahm auf Instagram mit emotionalen Worten Abschied von Morris, dem Alligator, der in seinem Kultfilm "Happy Gilmore" aus dem Jahr 1996 eine unvergessliche Rolle spielte. Wie in dieser Woche bekannt wurde, ist das Reptil im beeindruckenden Alter von über 80 Jahren verstorben.

"Goodbye, Morris. Wir werden dich alle vermissen", schreibt Sandler in seinem humorvollen, aber dennoch berührenden Instagram-Post. "Du konntest hart zu Regisseuren, Maskenbildnern, Kostümbildnern - eigentlich zu jedem mit Armen oder Beinen - sein, aber ich weiß, dass du es für das ultimative Wohl des Films getan hast."

Humorvoller Nachruf auf einen tierischen Kollegen

In seinem nostalgischen Beitrag erinnert sich der Hollywoodstar auch an angebliche Diva-Allüren des Alligators am Filmset: "Der Tag, an dem du nicht aus deinem Trailer kommen wolltest, bis wir dir 40 Köpfe Salat geschickt haben, hat mich eine wichtige Lektion gelehrt: Mach niemals Kompromisse bei deiner Kunst." Weiter scherzt Sandler: "Ich werde nie vergessen, wie wir uns bei der Verpflegung einen Drei-Musketier-Riegel geteilt haben und du mir die größere Hälfte überlassen hast. Aber genau so warst du eben."

Morris' Schicksal im Film "Happy Gilmore" war bekanntlich dramatisch - Sandlers Titelfigur köpfte den Alligator mit einem Golfschläger, um die abgetrennte Hand seines Trainers Chubbs (gespielt von Carl Weathers) zu retten. Mit Humor nimmt der Schauspieler darauf Bezug: "Ich weiß, dass deine Enthauptung im ersten Film deine Teilnahme an der Fortsetzung unmöglich gemacht hat, aber wir haben alle den Obstkorb und die lustige Notiz sehr geschätzt."

Über 30 Jahre Filmkarriere

Wie die Colorado Gator Farm auf Facebook mitteilte, verstarb Morris diese Woche. Der Alligator, der auf mehr als 80 Jahre geschätzt wurde, trat von 1975 bis 2006 in zahlreichen Filmen und TV-Shows auf, bevor er sich auf die Alligatorenfarm zurückzog.

"Ich werde den Klang deines Schwanzes vermissen, der durch das hohe Gras gleitet, deine kalte, holprige Haut, aber am meisten werde ich dein ansteckendes Lachen vermissen", fügt Sandler in seinem Nachruf hinzu. "Danke an Mr. Young für die Betreuung all die Jahre, und vaya con dios, alter Freund."

Fortsetzung ohne Morris

Die Fans dürfen sich indes auf die lang erwartete Fortsetzung des Kultfilms freuen. "Happy Gilmore 2" startet am 25. Juli auf Netflix. Neben Adam Sandler kehren auch Christopher McDonald, Julie Bowen, Ben Stiller und Regisseur Dennis Dugan zurück. Neu im Cast sind unter anderem Bad Bunny, Margaret Qualley, Nick Swardson, Scott Mescudi und NFL-Star Travis Kelce.