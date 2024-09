Derzeit besitzt Daniela Katzenberger noch Körbchengröße E, doch das soll sich schon in wenigen Monaten ändern. Sie möchte ihre Brustimplantate entfernen lassen.

Daniela Katzenberger (37) verabschiedet sich von ihren Brustimplantaten. Das hat die "Katze" jetzt mitgeteilt. Das Reality-TV-Multitalent möchte sich schon in wenigen Monaten die Implantate entfernen lassen.

"Ich finde, dass ich - mit meiner neuen, schlankeren Figur - mit den großen Brüsten aussehe wie falsch zusammengepuzzelt", berichtet Katzenberger der "Bild"-Zeitung. Ihre Brüste, die sie unter anderem auch "Riesen-Teile" nennt, empfinde sie nicht mehr als schön und deswegen sollen die Implantate im kommenden Jahr entfernt werden.

Schon Anfang 2025 nur noch Körbchengröße C

Nach gewohnter "Katzen"-Art erläutert sie weiter: "Du wirkst mit so Riesen-Möppen optisch einfach zehn Kilogramm schwerer. Ich finde, ich sehe mittlerweile aus wie eine Comicfigur. Als hätte man zwei Melonen an einen Zahnstocher drangeklebt." Aus Körbchengröße E soll Körbchengröße C werden. Der Plan ist, dass sie sich voraussichtlich bereits im Januar oder Februar unters Messer legt.

Sie habe sich ihre "Hänge-Hupen" mit nur 23 Jahren zum ersten Mal machen lassen. Heute habe sie pro Seite 500 Gramm Silikon in den Brüsten und bereue die erste OP: "Aber woher hätte ich damals wissen sollen, dass sich die Brüste fünf Jahre später, und vor allem nach meiner Schwangerschaft, so aushängen würden? So musste ich sie dann elf Jahre später schon wieder straffen lassen."

Der Eingriff ist "etwas komplizierter"

Der geplante Eingriff sei aufgrund ihrer zweifach voroperierten Brüste "etwas komplizierter". Womöglich müsse man die Implantate ganz herausnehmen. Auch wegen ihrer Gesundheit lässt Katzenberger das Silikon offenbar entfernen. "Dieses Kilo Plastik ständig vor mir herzutragen, ist Schwerstarbeit", sagt sie. Bei einem Chiropraktiker lasse sie sich zweiwöchentlich ihre "Wirbel wieder an die richtige Stelle kneten". Sie habe zudem eine falsche Körperhaltung durch ihre Brüste und daher auch mit Kopf- und Nackenschmerzen zu kämpfen.

Kürzlich hatte Katzenberger außerdem öffentlich gemacht, dass sie sterilisiert ist. "Seit zwei Jahren schon", offenbarte die Mutter einer Tochter im Interview mit der Zeitschrift "Neue Post". Die Familienplanung mit Ehemann Lucas Cordalis (57) sei abgeschlossen.

Katzenberger wurde erstmals 2009 durch die Doku-Soap "Auf und davon - Mein Auslandstagebuch" bekannt und wenig später durch "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer". Viele weitere Formate und TV-Auftritte folgten.