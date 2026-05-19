Aus Klinik mitgenommen: Mutter und verschwundenes Baby in Ungarn gefunden

1 Ein Baby, das in der Helios St. Johannes Klinik behandelt wurde, wurde vermisst. (Symbolbild) Foto: Ina Fassbender/dpa

Ein sechs Monate alter Junge ist in einer Duisburger Klinik in Behandlung. Dann verschwindet wohl die Mutter mit ihm ohne Absprache. Die Polizei fahndet nach dem Kind - mit Erfolg.











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Duisburg - Ein krankes Baby ist nach seinem Verschwinden aus einem Duisburger Krankenhaus gemeinsam mit seiner Mutter in Ungarn gefunden worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Duisburg am Abend der dpa. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet. Die Polizei teilte mit: "Das Baby wird derzeit medizinisch versorgt und ist den Umständen entsprechend wohlauf." Die Ermittler bedankten sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung.