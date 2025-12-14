Forscher entdecken früheste bekannte Supernova

Unvorstellbare Dimensionen: Astronomen erspähen eine Supernova, deren Licht mehr als 13 Milliarden Jahre bis zur Erde braucht. Diese Sternexplosion ist damit die bei Weitem früheste, die jemals entdeckt wurde. Ein bestimmtes Phänomen gibt den entscheidenden Hinweis.
Bereits 730 Millionen Jahre nach dem Urknall ist in einer fernen Galaxie ein Stern explodiert. Einem internationalen Forschersteam ist es gelungen, die mit Abstand früheste bekannte Supernova mithilfe des Weltraumteleskops „James Webb“ aufzuspüren, nachdem es durch einen Ausbruch von Gammastrahlung vorgewarnt war.