Diebe brechen in einen Kindergarten ein – und lassen kiloweise Kuchen und Fruchtschnitte mitgehen. Jetzt fahndet die Stuttgarter Polizei nach den Unbekannten mit Heißhunger auf Süßes.

Stuttgart - Heißhunger auf Süßes scheinen Diebe in Stuttgart gehabt zu haben: Die unbekannten Täter sind in einen Kindergarten am Büsnauer Platz eingebrochen und klauten mehrere Kilo Kuchen und mehr als hundert Fruchtschnitten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Polizei bittet um Hinweise zu Kuchen-Dieben

Die Tat ereignete sich demnach bereits am vergangenen Wochenende. Zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr, und Montagvormittag, 10 Uhr, drückten die Unbekannten offenbar ein Fenster am Gebäude auf und gelangten so in den Kindergarten. Mit den Nachspeisen aus der Küche flüchteten sie anschließend. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0711 8990 3400 um Hinweise.

