Aus Italia a casa: A tavola! Diese drei Rezepte bringen Italienurlaub nach Hause

2 Kochen wie in einer echten italienischen Küche - dazu gehört auch Pasta selbst machen. Foto: photoguns/iStock via Getty Images

La dolce Vita für zu Hause: In ihrem Kochbuch "Italia a casa" laden die deutsch-italienischen Schwestern Natalie und Marisa Bruno ein, die Aromen ihrer Familie zu entdecken. Drei Rezepte zum Nachkochen holen Italien direkt auf den Teller.











Wer beim Gedanken an Italien sofort Meeresrauschen, laue Abende und den Duft frischer Pasta in der Nase hat, kann sich freuen: Dieses Urlaubsgefühl lässt sich ganz einfach nach Hause holen. Die italienisch-deutschen Schwestern Natalie und Marisa Bruno, bekannt als "Le Sorelle", teilen in ihrem Kochbuch "Italia a casa" (ZS Verlag) authentische, traditionelle Familienrezepte, die sie von ihren Großeltern gelernt haben. Drei Rezepte zum Nachkochen gibt es hier.