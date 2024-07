Aus in Runde eins des Fußball-Verbandspokals: SKV Rutesheim blamiert sich in 15 Minuten

1 Raus in Runde eins: Die SKV Rutesheim (mit Maxim-Maurice Russ/li.) streicht gegen Croatia Bietigheim die Segel. Foto: Andreas Gorr

Der Fußball-Landesligist SKV Rutesheim scheidet in der ersten Pokalrunde mit 2:4 gegen Croatia Bietigheim aus. Lars Ludwig muss mit schlimmer Verletzung raus.











Eine Erklärung für den ganz schwachen Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Runde des Verbandspokals hatte Trainer Christopher Baake, aber schönreden wollte er die Leistung der SKV-Kicker nicht. „Die erste Halbzeit war schon nicht gut, aber was wir in den ersten 15 Minuten nach der Pause gezeigt haben, war peinlich“, sparte er nicht mit Kritik. Seine Erklärung: In Tobias Weis, der gerade erst eine Mittelohrentzündung auskuriert hatte, Maxim Russ und Lars Ludwig standen lediglich drei Feldspieler auf dem Platz, die in der vergangenen Saison zur Stammelf gehört hatten.