Nach der Hinrunde noch Tabellenzweiter, macht der Filderclub nun einen Cut. Der Vereinschef Andreas Stäbler sagt: „Vom Verstand her bleibt uns keine andere Wahl.“
Es ist ja schon eine Ironie des Schicksals, dass beide Begebenheiten am Samstag dann auf denselben Abend gefallen sind: Während die Ringer der SG Weilimdorf ihren Regionalliga-Meistertitel und wahrscheinlichen Bundesliga-Aufstieg feierten, trat nur rund zehn Kilometer Luftlinie entfernt Andreas Stäbler für den bisher schwersten Moment seiner Funktionärskarriere vors Mikrofon. Der Vereinschef des Weilimdorfer Staffelrivalen KSV Musberg hatte den eigenen Fans eine bittere Nachricht zu überbringen. Diese lautet: Auch die Musberger werden nächstes Jahr nicht mehr in der Regionalliga antreten – allerdings aus einem ganz anderen Grund als der erfolgreiche Lokalrivale aus dem Stuttgarter Norden. Sie ziehen ihre Mannschaft zurück. Peng. Aus. Schicht im Schacht. „Es ist eine Entscheidung, die sehr weh tut, aber vom Verstand her gemacht werden muss“, sagt Stäbler.