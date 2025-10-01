Aus im DHB-Pokal: Frisch Auf Göppingen scheitert am SC DHfK Leipzig

Diesmal ist die Aufholjagd nicht von Erfolg gekrönt. Frisch Auf Göppingen verliert gegen den SC DHfK Leipzig mit 26:28 und verabschiedet sich bereits in Runde zwei aus dem DHB-Pokal.
18 Mal hintereinander hatte Frisch Auf Göppingen in den vergangenen 13 Jahren immer nur Auswärtsspiele im DHB-Pokal, nun bescherte das Los in der zweiten Runde mal wieder ein Heimspiel. Diese Chance gegen den Bundesligarivalen SC DHfK Leipzig konnte das Team von Trainer Ben Matschke aber nicht nutzen – vor 3500 Zuschauern in der EWS-Arena setzte es ein 26:28 (12:14). „Die Vorfreude war groß, der Verein hatte sich so nach diesem Spiel gesehnt. Ich muss dem Team aber leider ankreiden, dass nur in den letzten 20 Minuten die Emotionen da waren“, sagte Matschke.