Aus gesundheitlichen Gründen: Sängerin Rosalía muss Konzert in Mailand vorzeitig beenden

Mitten in ihrer Lux-Tour-Show im Mailänder Unipol Forum musste Superstar Rosalía am Mittwochabend ein Konzert vorzeitig abbrechen. Die 33-Jährige kämpfte auf der Bühne gegen eine schwere Lebensmittelvergiftung und konnte nicht mehr weitersingen.
Rosalía (33) hat am Mittwochabend ihr ausverkauftes Konzert im Mailänder Unipol Forum vorzeitig beendet. Grund dafür war eine schwere Lebensmittelvergiftung, die die spanische Sängerin von Beginn an plagte. Dennoch trat sie auf und kämpfte sich durch zwei von vier geplanten Akten ihrer Lux-Tour-Show.