Aus gesundheitlichen Gründen: Sängerin Rosalía muss Konzert in Mailand vorzeitig beenden

Mitten in ihrer Lux-Tour-Show im Mailänder Unipol Forum musste Superstar Rosalía am Mittwochabend ein Konzert vorzeitig abbrechen. Die 33-Jährige kämpfte auf der Bühne gegen eine schwere Lebensmittelvergiftung und konnte nicht mehr weitersingen.

Rosalía (33) hat am Mittwochabend ihr ausverkauftes Konzert im Mailänder Unipol Forum vorzeitig beendet. Grund dafür war eine schwere Lebensmittelvergiftung, die die spanische Sängerin von Beginn an plagte. Dennoch trat sie auf und kämpfte sich durch zwei von vier geplanten Akten ihrer Lux-Tour-Show.

Für rund 11.000 Fans war es das einzige Italien-Datum der Tour. Erste Anzeichen, dass etwas nicht stimmte, gab es bereits während der Nummer "De Madrugá": Rosalía hustete sichtbar auf der Bühne. Bis dahin hatte sie neun Songs ohne nennenswerte Ausfälle abgeliefert.

"Mir geht es extrem schlecht"

Nach einer kurzen Pause trat Rosalía erneut vor ihr Publikum, wie etwa ein Video auf X zeigt. Auf Englisch erklärte sie, dass sie versucht habe, die Show von Anfang an durchzuziehen, obwohl sie krank sei. "Ich leide an einer heftigen Lebensmittelvergiftung und habe versucht, bis zum Schluss durchzuhalten, aber mir geht es extrem schlecht. Ich muss mich backstage übergebe. Ich will wirklich die beste Show hinlegen."

Sie kämpfe mit allem, was sie habe, aber irgendwann könnte es sein, dass sie physisch nicht mehr weitermachen könne. Kurz darauf war dieser Punkt erreicht. Rosalía trat ein letztes Mal ans Mikrofon und erklärte: Sie habe alles versucht, aber ihr Körper lasse es schlicht nicht zu. Unter Applaus und Bekundungen des Mitgefühls verließ sie die Bühne kurz nach 22 Uhr Ortszeit sichtlich erschöpft.

Erste Absage ihrer Karriere

Es war das erste Mal in Rosalías Karriere, dass sie eine Show vorzeitig abbrechen musste. Die Lux Tour, ihre bislang größte Tournee, umfasst insgesamt 42 Konzerte in 17 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika.

Ob Rosalía das Mailänder Konzert zu einem späteren Zeitpunkt nachholt, ist noch nicht klar. Auch über ihren aktuellen Gesundheitszustand gab es vorerst keine öffentliche Stellungnahme. Als nächste Station ihrer Tour ist Madrid geplant, wo sie ab Ende März mehrere Abende in der Movistar Arena bestreiten soll.