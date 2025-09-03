Aus gesundheitlichen Gründen: Max Herre und Joy Denalane sagen gemeinsame Shows ab

1 Der Musiker Max Herre hat alle geplanten Konzerte mit Partnerin Joy Denalane bis Ende des Jahres abgesagt. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Schlechte Nachrichten für Fans von Max Herre: Der Musiker hat seine Konzerte mit Joy Denalane bis Jahresende krankheitsbedingt abgesagt. Wann er hofft, wieder auf der Bühne zu stehen.











Der Musiker Max Herre hat alle geplanten Konzerte mit Partnerin Joy Denalane bis Ende des Jahres abgesagt. „Leider lässt meine gesundheitliche Situation nicht zu, dass ich gemeinsam mit Joy und unserer wunderbaren Band für euch auf der Bühne stehe“, wird Herre in einem von der Karsten Jahnke Konzertdirektion verbreiteten Statement zitiert. Der gebürtige Stuttgarter wollte mit Denalane am Freitag in Berlin und am 13. September im Hamburger Stadtpark auftreten.