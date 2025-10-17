Keith Urban musste ein Konzert in South Carolina absagen. Der Grund ist eine Kehlkopfentzündung, die ihm zu schaffen macht. Sein Arzt hat ihm Ruhe für die Stimme verordnet. Der Sänger entschuldigte sich in einer Erklärung.
Erholung statt Party: Keith Urban (57) musste ein Konzert aus gesundheitlichen Gründen absagen. Wie "E! News" berichtet, sollte der Countrysänger am 16. Oktober im Rahmen seiner "High and Alive Tour" in Greenville, South Carolina, performen. Eine Kehlkopfentzündung verhinderte seinen Auftritt.