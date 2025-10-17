Keith Urban musste ein Konzert in South Carolina absagen. Der Grund ist eine Kehlkopfentzündung, die ihm zu schaffen macht. Sein Arzt hat ihm Ruhe für die Stimme verordnet. Der Sänger entschuldigte sich in einer Erklärung.

Erholung statt Party: Keith Urban (57) musste ein Konzert aus gesundheitlichen Gründen absagen. Wie "E! News" berichtet, sollte der Countrysänger am 16. Oktober im Rahmen seiner "High and Alive Tour" in Greenville, South Carolina, performen. Eine Kehlkopfentzündung verhinderte seinen Auftritt.

"Keith Urban wurde von seinem langjährigen Laryngologen Dr. Gaelyn Garrett geraten, seinen Auftritt in Greenville, South Carolina, abzusagen", hieß es in einer Erklärung auf der Website der Bon Secours Wellness Arena am 16. Oktober. "Ihm wurde vollständige Stimmruhe verordnet."

Was seinen Auftritt bei der bevorstehenden Show in Nashville am 17. Oktober angeht, fügte die Erklärung hinzu: "Dr. Garrett ist optimistisch, dass er für seine Show in Nashville wieder auf der Bühne stehen wird."

Sänger entschuldigt sich persönlich bei den Fans

Keith Urban seinerseits drückte sein Bedauern darüber aus, das Konzert verpassen zu müssen. "Hey Greenville, es tut mir so leid, dass ich die Show absagen muss", sagte der australische Sänger in einer Erklärung auf der Website.

"Ich weiß, wie viel Logistik heutzutage nötig ist, um zu einem Konzert zu kommen, und ich habe das nie als selbstverständlich angesehen, genauso wenig wie euch. Ich freue mich darauf, wiederzukommen, sobald es möglich ist!!!!"

"High and Alive"-Tournee seit Mai

Der Sänger hat für den Rest des Jahres nur noch zwei Konzerte auf dem Programm. Anschließend setzt er seine Tournee im März 2026 fort.

Keith ist seit Mai im Rahmen seiner "High and Alive"-Tournee unterwegs, wobei seine jüngste Konzertreihe mitten in seiner Trennung von Nicole Kidman (58) stattfand. Das Noch-Ehepaar hat gemeinsam die Töchter Sunday (17) und Faith (14).