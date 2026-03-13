Hans-Dieter Feil baute sich nach vielen Schicksalsschlägen ein neues Leben auf. Als ihm die Räumung drohte, fand er unerwartet Hilfe. Die Geschichte einer besonderen Rettung.
Die Aussage ist eindrücklich: „Unsere Sprechstunden sind voll“, sagt Reiner Knödler. Der Geschäftsführer der Wohnungsnotfallhilfe Ludwigsburg hat in seinem Team der Fachstelle Wohnungssicherung sieben sozialpädagogische Mitarbeitende. Sie sind kreisweit unterwegs, um Menschen vor der Obdachlosigkeit zu bewahren – und sie alle seien zeitlich massiv eingespannt.