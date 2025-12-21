2 Aus in Runde zwei: Max Hopp ist bei der WM nicht mehr dabei. Foto: John Walton/PA Wire/dpa

Sein Comeback auf der größten Darts-Bühne der Welt gestaltete Max Hopp noch erfolgreich. In Runde zwei ist dann aber Schluss. Jetzt tauscht er die Pfeile für ein Mikrofon ein.











London - Das Comeback von Max Hopp bei der Darts-Weltmeisterschaft ist zu Ende. Der 29-Jährige unterlag in der zweiten Runde dem Engländer Luke Woodhouse deutlich mit 0:3. Es war Hopps erste Teilnahme auf der größten Bühne der Pfeilewerfer seit 2021. Seither konnte er sich nicht mehr qualifizieren, verlor zwischenzeitlich sogar die Tourkarte. Sie wird für die Teilnahme an großen Turnieren benötigt.