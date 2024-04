1 Die Polizei lässt nach einer Razzia einen illegalen Glücksspielautomaten abtransportieren. Allerdings werden auch viele legale Geräte abgebaut. Foto: Friedrich/7aktuell.de | Friedrich

Zwei von drei Spielhallen in Stuttgart müssen schließen. Im Rest des Landes sieht es nicht anders aus. Die betroffenen Unternehmer sprechen von Enteignung. Aber nutzen die Maßnahmen dem Spielerschutz?











Über dem Eingang steht in großen goldenen Buchstaben „Glückspilz Casino Lounge“. Bis vor Kurzem war hier am Kaufland in Überlingen-Nussdorf, einen Steinwurf vom Ufer des Bodensees entfernt, eine große Spielhalle beheimatet. Tatsächlich waren es sogar vier. Doch drei Konzessionen musste Dirk Fischer zurückgeben. Von den einst 46 Spielautomaten sind nur zwölf übrig geblieben. Ob sich das Umfeld für den Einkaufsmarkt dadurch verbessert hat, ist Ansichtssache. Die ehemalige Casinofläche wird jetzt von einer Shishabar belegt.