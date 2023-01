13 Volkart Müller und seine Enkelin Dana Müller vor dem Ladengeschäft Foto: Roberto Bulgrin

Bis vor einem halben Jahr waren sie noch beide gemeinsam im Laden, Volkart Müller und sein kleiner Hund Jacky. Während Müller im Wäschegeschäft Mehl am Esslinger Marktplatz die Kundschaft beriet, lag die jüngst verstorbene Jacky unter dem Ladentisch. „Sie waren ein Altersgespann und sind jeden Mittag durch die Straßen gewackelt“, sagt Enkelin Dana Müller. Von eins bis halb drei gönnte sich der fast 87-Jährige stets eine Mittagspause.

Auf die Stammkundschaft gezählt

Das haben die Enkelin und deren Eltern beibehalten. Seit November unterstützen sie Volkart Müller in dem 1888 gegründeten Traditionsbetrieb. Wegen einer Corona-Infektion musste Müller vor Weihnachten den Betrieb erstmals seit fast 60 Jahren vorübergehend schließen. Jetzt gibt er ihn komplett auf. „Meine Gesundheit hat sich verändert“, sagt er. An diesem Samstag ist Schluss. Ursprünglich sollte der Räumungsverkauf bis 31. Januar dauern, doch bereits am ersten Tag seien sie buchstäblich überrannt worden, sagt die Enkelin. Was übrig bleibt, will die Familie für Obdachlose in Esslingen und dem Verein Frauen helfen Frauen spenden. Müller ist in seinem Geschäft mittlerweile von leeren Regalen umgeben. „Ich bin gerne Verkäufer“, sagt er, er liebe den Kundenkontakt. Altershalber wäre es wohl richtig gewesen, vor ein oder zwei Jahren zuzumachen, meint der Händler. Aber, fügt er hinzu und lacht: „Ich bin kein großer Rentner.“

Die Restbestände werden gespendet

Wegen des Umsatzes hätte Müller sein Geschäft nicht schließen müssen, betont die Enkelin. Sein Geheimnis: „Viel Beratung. Sie ist sehr gut angekommen“, meint sie. Auf seine Stammkundschaft, darunter viele über 60-Jährige, habe er sein Sortiment ausgerichtet. Auf 180 Quadratmeter Fläche bot Müller in den vergangenen Jahren im Erdgeschoss des eigenen Hauses Tag- und Nachtwäsche für Frauen und Männer, Kinderschlafanzüge, Strumpfwaren und Bademäntel an. Im zweiten Stock, früher ebenfalls Verkaufsraum, war zuletzt das Lager.

Das Erfolgsgeheimnis lautet: Beratung

Ursprünglich hatte Volkart Müllers Großvater Eugen das viergeschossige Haus am Marktplatz sowie das heutige Kessler-Karree von einem Geschäftsmann namens Mehl gekauft und als Textilkaufhaus auf zwei Etagen in beiden Gebäuden betrieben. 1938 übergab er es an seinen Sohn Rudolf. „Er ist in Russland gefallen, und fortan hat meine Mutter das Geschäft weitergeführt“, erklärt der heutige Inhaber. Er machte zunächst eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann in einem Textilgeschäft in Mainz und übernahm 1965 den Familienbetrieb. In den 70er Jahren hat die Familie das angrenzende Haus an Kessler verkauft.

Mieter für das Ladengeschäft gesucht

Das Gebäude am Marktplatz soll in Familienbesitz bleiben, das Ladengeschäft vermietet werden. „Was reinkommt, steht noch nicht fest“, sagt die Enkelin. Den Laden weiterführen wollte sie nicht, auch wenn es Spaß gemacht habe, dem Großvater zu helfen. Die Kunden hätten ihr attestiert, sie habe das Verkaufstalent des Opas. Einen Laden zu führen sei aber nicht nur Verkaufen.

Die Enkelin wollte das Geschäft nicht übernehmen

Das Geschäft sei nur rentabel, wenn man alles selber mache, meint Volkart Müller. Seine verstorbene Frau und zuletzt eine Angestellte hätten ihm geholfen. Wenn der Laden sonntags und montags geschlossen war, ging die Arbeit im Hintergrund weiter: Buchhaltung, Statistik, all das. Die Aussichten für den Handel sieht der passionierte Verkäufer Müller indes skeptisch. „Esslingen hat für meine Begriffe keine gute Zukunft.“