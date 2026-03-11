Aus für Supermärkte-Kette Tegut: Was wird jetzt aus den Filialen in Stuttgart und der Region?

Jetzt ist es endgültig: Die Schweizer Migros-Genossenschaft verkauft ihre Tochter Tegut. Wir haben nachgefragt, was das für die Filialen in Stuttgart und der Region bedeutet.
Es ist das endgültige Aus für eine Supermarktkette, die sich in Deutschland als Bio-Pionier einen Namen gemacht hatte: Die Schweizer Migros-Genossenschaft Zürich (GMZ) verkauft ihre defizitäre Tochter Tegut und zieht sich vollständig vom deutschen Markt zurück. Der Handelsriese Edeka übernimmt nach bisherigen Erkenntnissen rund 200 der insgesamt über 300 Tegut-Filialen. Für die restlichen Standorte laufen intensive Verhandlungen – mit Rewe über das „zweitgrößte Paket“, wie Migros auf Anfrage unserer Redaktion am Mittwoch bestätigte.