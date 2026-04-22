Zwei von vier Vereinsbädern in Stuttgart müssen wohl schließen. In Stuttgart-Botnang gibt es gleich zwei. Was sagen die Leute vor Ort?
Keine zwei Minuten geht man in Stuttgart-Botnang von einem Freibad zum anderen. Auf der einen Straßenseite betreibt der Männerturnverein (MTV) Stuttgart sein Freibad, auf der anderen der Athletiksportverein (ASV). Derzeit laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison, die bald startet. Dass im nächsten Jahr zur selben Zeit auf beiden Straßenseiten die Bäder herausgeputzt werden, ist ungewiss. Eins könnte schließen, möglicherweise auch beide.