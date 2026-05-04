Aus für „Reihe 5“: Der Vorhang fällt fürs Magazin der Staatstheater

Es hieß „Reihe 5“ und war ambitioniert gemacht. Elf Jahre lang gab es ein Print-Magazin der Stuttgarter Staatstheater. Nun wird es eingestellt. Warum?
Die Karikatur stand direkt unter dem Vorwort in der jüngsten Ausgabe von „Reihe 5“, dem Magazin der Staatstheater Stuttgart. Ein Paar studierte darauf sichtlich frustriert den seltsam abgespeckten Spielplan: „Faust ½“ statt Faust 1, „Zweigroschenoper“ statt Dreigroschenoper, „Schwanenteich“ statt Schwanensee. „Jetzt sparen sie auch noch unsere Klassiker zusammen“, murrte der Mann und zog mit seiner Frau von dannen.