Aus für Modefilialisten: US-Fonds will keine Rettung von Scotch & Soda

1 Das Geschäft an der Calwer Straße in Stuttgart verbreitet das Flair kleiner Amsterdamer Boutiquen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Modemarke Scotch & Soda stellt ihren Geschäftsbetrieb in Deutschland ein. Auch zwei Filialen in Stuttgart sind davon betroffen.











Auf einem Zettel am Schaufenster steht: „Vorübergehend geschlossen!“ Schon seit Mitte August liegt in der Filiale des Modeunternehmens Scotch & Soda auf der Stuttgarter Königstraße keine Ware mehr in den Regalen. Man werde aber in der zweiten Filiale in der Calwer Straße bedient, heißt es auf dem Zettel. Jetzt ist klar, dass der Betrieb auch dort zu Ende geht. Die Modemarke schließt alle ihre knapp 40 Filialen in Deutschland. Auch die Niederlassungen in Metzingen, Mannheim, Heidelberg und Freiburg sind davon betroffen.