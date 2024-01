Aus für Esslinger Warenhaus: Keine Waren mehr – Karstadt schließt einen Tag früher

1 Karstadt Esslingen ist Geschichte – sogar früher als geplant. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Esslingens einziges großes Warenhaus ist Geschichte. Sogar um einen Tag früher als ursprünglich geplant. Eigentlich hätte Mittwoch, 17. Januar, der letzte Verkaufstag sein sollen. Doch dann kam alles ganz anders.











Überraschung am Mittwochmorgen. Die Karstadt-Filiale in der Esslinger Bahnhofstraße blieb geschlossen. Die Türen waren zu, die Regale leer geräumt, das Großreinemachen hatte begonnen. Dabei hatte die Geschäftsleitung eigentlich angekündigt, dass Mittwoch, 17. Januar, der letzte Verkaufstag in dem Warenhaus sein würde. Doch Geschäftsführer Thomas Gächter klärte auf: Im Laufe des Dienstags seien alle noch vorhandenen Restwaren bei Karstadt bereits vergriffen gewesen. Die letzten Produkte seien über den Ladentisch gegangen. Und da es somit nichts mehr zu verkaufen gab, sei gegen Abend der spontane Beschluss gefasst worden, am Mittwoch die Pforten erst gar nicht mehr zu öffnen.