Aus für die Wow-Gallery im DoQu: Zu bunt, zu teuer, zu kurz? Stuttgarts Selfie-Museum macht dicht

Das bunte Selfie-Paradies im Herzen Stuttgarts ist Geschichte: Die Ende Mai eröffnete Wow-Gallery im Dorotheen-Quartier hat bereits dicht gemacht. Was sind die Gründe?
Knallbunte Kulissen auf zwei Etagen, täuschend echte Requisiten aus der nachgebauten Businessclass eines Flugzeugs, ein Bällebad für Erwachsene – und alles mit dem Versprechen auf den perfekten Instagram-Moment: Mit großem Tamtam war Ende Mai im Dorotheen-Quartier in Stuttgart ein „Spielplatz für die Generation Instagram“ eröffnet worden. Doch der Glanz ist schnell verblasst.