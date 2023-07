1 Derzeit läuft die X-Klasse noch im Nissan-Werk in Barcelona vom Band Foto: Daimler AG

Daimler entschlackt seine Modellpalette: Den Pick-up der X-Klasse soll künftig nicht mehr produziert werden. Der Stuttgarter Autobauer hatte zu wenige Modelle im vergangenen Jahr abgesetzt.









Stuttgart - Der Autobauer Daimler stellt die Produktion seiner X-Klasse ein. „Bereits im ersten Quartal 2019 haben wir uns entschieden, die X-Klasse nicht wie geplant in Argentinien bauen zu lassen“, teilte der Konzern mit. „Nun wurde entschieden, das vergleichsweise junge Modell ab Ende Mai 2020 nicht mehr zu produzieren.“ Derzeit läuft das Fahrzeug noch im Nissan-Werk in Barcelona vom Band. Die aktuelle Nachfrage nach der X-Klasse will der Konzern weiterhin bedienen. Bis 11. Februar können Kunden das Fahrzeug noch bestellen und frei konfigurieren.