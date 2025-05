"Suits LA" ist schon wieder Geschichte. Die Serie wird nicht um eine zweite Staffel verlängert, wie "Entertainment Weekly" berichtet. Der US-Sender NBC hat das Spin-off der beliebten Anwaltsserie "Suits" demnach abgesetzt. Das Finale von Staffel eins wird aber noch wie geplant am 18. Mai ausgestrahlt.

Stars aus dem Original mit Gastauftritten

"Suits LA" dreht sich um den ehemaligen New Yorker Staatsanwalt Ted Black, gespielt von Stephen Amell (44), der sich in Los Angeles eine neue Existenz als Anwalt für die Elite der Stadt aufgebaut hat. Als seine Kanzlei in eine Krise gerät, muss er eine Rolle annehmen, die er sein ganzes Leben lang verachtet hat, um zu überleben. Ted Black hat außerdem eine Verbindung zur Figur Harvey Specter aus der Originalserie. Dessen Darsteller Gabriel Macht (53) war in mehreren Episoden des Spin-offs zu sehen. Auch Rick Hoffman (54) als Louis Litt tauchte erneut auf.

Lesen Sie auch

NBC hatte offenbar hohe Erwartungen an die Serie von "Suits"-Schöpfer Aaron Korsh (58). Diese haben sich aber angeblich nicht erfüllt, wie "Deadline" über die Gründe für die Absetzung berichtet. Nach einem zufriedenstellenden Auftakt seien die Zuschauerzahlen niedrig geblieben. Nach "Pearson" mit Gina Torres (56) in der Hauptrolle ist "Suits LA" das zweite Spin-off von "Suits" mit nur einer Staffel.

Herzogin Meghan war in "Suits" zu sehen

Das Original wurde 2011 erstmals ausgestrahlt und lief neun Staffeln lang. Mit Macht in der Hauptrolle als Anwalt Harvey und Patrick J. Adams (43) als sein brillanter Schützling Mike Ross wurde die Serie im Jahr 2023 erneut von vielen Zuschauern gefeiert, als sie vier Jahre nach ihrem Ende in den USA zum Streaming-Hit wurde. In der Serie ist auch Herzogin Meghan (43) in einer Hauptrolle zu sehen. Der erneute Erfolg soll schließlich zum Spin-off "Suits LA" geführt haben.