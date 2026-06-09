Von der Corona-Idee zum beliebten Treffpunkt: Der Bioladen Bio Baeder in Rutesheim hatte eine besondere Geschichte. Nun zwingt die Marktrealität den Betrieb zur Aufgabe.
Mit viel Herzblut und zahlreichen Ideen haben zwei Familien im Oktober 2021 den Bioladen namens Bio Baeder in der Rutesheimer Kirchstraße 24 eröffnet. Entstanden war das Konzept während der Coronapandemie: Mark Baeder hatte zunächst Familien im Ort mit Bioprodukten aus dem elterlichen Biobetrieb in Aichwald (Kreis Esslingen) beliefert. Die Nachfrage wuchs schnell, aus dem improvisierten Lieferservice wurde ein Onlineshop und schließlich ein stationäres Geschäft in zentraler Lage. Doch jetzt die Hiobsbotschaft: „Fünf Jahre hatten wir uns gegeben – und bei diesen fünf Jahren wird es nun leider auch bleiben. Zum 22. Juni werden wir unseren Laden schließen“, sagt Baeder.