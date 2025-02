Aus für Beschäftigte: Bertrandt schließt Nufringen

1 Die Proteste der Beschäftigten vor der Zentrale in Ehingen konnten das Ende für Nufringen nicht verhindern. Foto:

Der Entwicklungsdienstleister aus Ehingen macht den Standort für Fahrzeugtests dicht. Auch weitere Stellen sollenabgebaut werden. Zu wenig Aufträge von der Autoindustrie.











Der Entwicklungsdienstleister Bertrandt AG in Ehningen bei Böblingen schließt den Standort Nufringen. Nach Angaben der IG Metall soll dies bis zum März geschehen. In Nufringen sind rund 130 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Tests und Prüfung von Fahrzeugen beschäftigt. Auch nach drei Terminen bei einer Einigungsstelle habe das Unternehmen an seinen Plänen für eine Schließung festgehalten, sagte Detlef Schwoon von der IG Metall in Stuttgart. Bertrandt habe weder den Standort Nufringen noch Arbeitsplätze dort erhalten wollen. Dies obwohl Mercedes und Porsche für die nächsten Monate schon Autos zur Prüfung angekündigt hätten. Die Zeit bis dahin hätte mit Kurzarbeit überbrückt werden können, meinte Schwoon. Jetzt müssten Verhandlungen für einen Sozialplan aufgenommen werden.