Aus Fresh Prince wird FR6SH CRINCE: Will Smith soll Publikum mit KI gefaked haben

Will Smith steht wegen eines verdächtigen Konzertvideos in der Kritik. Fans werfen dem Superstar vor, sein Publikum mit Künstlicher Intelligenz vergrößert zu haben. Bizarre Details verraten die Manipulation - oder ist YouTube daran Schuld?
Peinlicher Patzer oder vielleicht sogar gewollte Provokation? Will Smith (56) sorgt mit einem mysteriösen YouTube-Video von seiner aktuellen "Based on a True Story"-Tour für zahlreiche Diskussionen. Der einminütige Clip mit dem Titel "Mein liebster Teil der Tour ist es, euch alle aus nächster Nähe zu sehen. Danke, dass ihr auch mich seht" sollte eigentlich seine enge Verbindung zu seinen Fans darlegen. Stattdessen entlarvten aufmerksame Zuschauer peinliche Unstimmigkeiten.