Aus familiärer Sorge?: Prinz Edward soll seinen Bruder Andrew über Ostern besucht haben

Prinz Edward hat angeblich seinen Bruder Andrew über das Osterwochenende besucht. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Sorge: Es soll ein Kontrollbesuch für den Gemütszustand des gefallenen Royals gewesen sein.
Ex-Prinz Andrew (66) lebt seit Wochen weitgehend abgeschottet auf dem Landrückzugsort der königlichen Familie in Sandringham - doch zumindest über Ostern hat er offenbar Besuch bekommen, wie jetzt bekannt wurde. Gemeinsam mit seiner Frau Sophie reiste laut Informationen von der britischen "Daily Mail"Prinz Edward (62) übers Osterwochenende nach Norfolk, um Andrew aufzusuchen. Demnach handelte es sich dabei nicht um einen höflichen Familienbesuch, sondern um etwas Konkretes: einen Kontrollbesuch aufgrund des Gemütszustands des 66-Jährigen.