Aus der Welt von Roald Dahl: Inspiriert von Willy Wonka: Netflix kündigt neue Reality-Serie an

1 Vorbild für Netflix? Die Schokoladenfabrik in "Charlie und die Schokoladenfabrik" aus dem Jahr 2005. Foto: imago images/Ronald Grant/Mary Evans Picture Library/Image courtesy 2005 Warner Bros. Entertainment Inc./Ronald Grant Archive

Der Kultklassiker "Charlie und die Schokoladenfabrik" dient dem Streamingdienst Netflix als Vorlage für ein neues Reality-Format. Darum geht es in "The Golden Ticket".











Link kopiert



Nach dem Erfolg von "Squid Game: The Challenge" scheint der Streamingdienst Netflix Gefallen an Reality- und Spielshows entwickelt zu haben. So wurde jetzt auf einer firmeneigenen Webseite das Format "The Golden Ticket" angekündigt, "eine brandneue Reality-Wettbewerbsserie, inspiriert von der kühnen und fantasievollen Welt von Wonka". Letzteres bezeichnet die Figur Willy Wonka aus Roald Dahls Kinderbuch-Klassiker "Charlie und die Schokoladenfabrik".