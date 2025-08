Als KNITZ neulich frühmorgens aufs Klo musste, lag der mächtigste Mann der Welt in seinem Bett. Soweit im morgendlichen Dämmerlicht zu erkennen war, trug der mächtigste Mann der Welt einen dunkelblauen Anzug und eine rote Schildmütze.

Als KNITZ später wieder zu sich kam, war der mächtigste Mann der Welt verschwunden. Da außer KNITZ niemandem der mächtigste Mann der Welt aufgefallen war, muss er davon ausgehen, dass es sich um einen Traum gehandelt hat.

KNITZ mag keine Geschichten, die große Erwartungen wecken und sich hinterher als Traum entpuppen. Also wie eine Seifenblase platzen und sich in Nichts auflösen. Das ist für ihn eine billige Masche. Er erzählt die Geschichte auch nur, weil er sich fragt, wer eigentlich für seine Träume zuständig ist.

Tät er das wissen, würde er besagte Person fragen, wie sie eigentlich dazu komme, ihm den mächtigsten Mann der Welt ins Bett zu legen, noch dazu in Klamotten. Dies ist umso merkwürdiger, da KNITZ am Tag zuvor, es war ein Sonntag, weder ferngeschaut noch Zeitung gelesen hatte. Er hatte, so weit er sich erinnern kann, keinen Gedanken an den mächtigsten Mann der Welt verschwendet.

Vielleicht, überlegte KNITZ, war die Erscheinung als Gag gedacht, ein kleiner humoristischer Anschlag. Dazu würde ihm ein Bezug einfallen, hatte er doch am Vortrag in der „Zeit“ ein Interview mit dem US-amerikanischen Wissenschaftler, Erfinder, Unternehmer und Autor Ray Kurzweil gelesen.

Mr. Kurzweil stimmte darin, vereinfacht gesprochen, ein Loblied auf die Künstliche Intelligenz an. Ihre sagenhafte Entwicklung machte er auch daran fest, dass KI-Programme inzwischen in der Lage seien, Humor zu produzieren.

Bis KI kommt, kocht KNITZ sein eigenes Süppchen

Womöglich hat dieser Gedanke KNITZ mehr beschäftigt, als er sich eingestehen wollte. Würde eine KI bald seinen Job übernehmen? Von KNITZ aus müsste das nicht sein. Er würde die KI eher als Mitarbeiter begreifen, was keine Schande wäre. Selbst der große Harald Schmidt hat zu seinen Late-Night-Zeiten auf eine Redaktion und einen Stamm von Gagschreibern zurückgegriffen.

Bis es so weit ist, kocht KNITZ sein eigenes Süppchen. Sein Lieblingsthema in dem Zusammenhang ist die Debatte, was Humor alles kann und darf. Am liebsten diskutiert er mit Zeitgenossen, die der Meinung sind, dass „guter“ Humor Regeln brauche und keinesfalls verletzend sein dürfe.

Gern erzählt KNITZ dann folgenden Witz: Ein Chef bittet seine neue attraktive Sekretärin zu sich, zeigt ihr seinen Kugelschreiber und sagt: „Fräulein Schmälzle, wenn Sie erraten, was das ist, dürfen Sie eine Nacht mit mir verbringen.“ – „Das ist eine Orange.“ – „Okay“, sagt der Chef, „das können wir gerade noch durchgehen lassen.“

Wie es der Zeitgeist will, bekommt KNITZ, ein Freund anarchischer Späße, meist zu hören, dass der Witz frauenfeindlich sei. KNITZ will dem nicht so recht folgen, ist es doch auch denkbar, dass hier patriarchisches Männergehabe vorgeführt wird.

Doch zurück zum mächtigsten Mann der Welt in seinem Bett. KNITZ hat, ehrlich gesagt, schon besser gelacht. Aber immerhin hat ihm der Traum ermöglicht, mal den Orangenwitz zu erzählen.