Wirklich Millionär? Das kann ein Familienvater aus dem Raum Stuttgart nicht glauben und versteckt einen Spielschein in seinem Schrank. Später löst er ihn doch ein.

Nach seinem Lottogewinn von über zwei Millionen Euro hat ein Familienvater seinen Spielschein im Schrank versteckt. Der über 50-jährige Mann aus dem Raum Stuttgart habe zunächst nicht glauben können, dass er Millionär sei, teilte Lotto Baden-Württemberg am Sonntag mit. Erst verspätet hatte der Gewinner seine Spielquittung eingelöst. Zuerst hatte der SWR darüber berichtet.

Der Mann hatte bei der Ziehung im Lotto 6aus49 am 26. August sechs richtige Gewinnzahlen angekreuzt. Lediglich die Superzahl verfehlte er. Die Wahrscheinlichkeit für den Treffer habe bei etwa eins zu 15,5 Millionen gelegen. Der Familienvater wolle zunächst weiter arbeiten gehen und sich in Ruhe überlegen, was er mit seinem Gewinn mache, hieß es.