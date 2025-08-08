Aus der Grafschaft Cornwall: Prinz William gratuliert Fußballklub zu historischem Moment

Als Herzog von Cornwall hat Prinz William besonderen Grund zur Freude: Ein Fußballclub aus der Grafschaft feiert den historischen Aufstieg in die National League. Der Thronfolger gratuliert persönlich.
Von seinem Vater hat Prinz William (43) nicht nur den Titel Prinz von Wales geerbt, sondern auch den des Herzogs von Cornwall. Und als solcher hat der britische Thronfolger gerade etwas zu feiern: Zum ersten Mal in der Geschichte hat es ein Fußballverein aus der Grafschaft in die National League, Englands fünfte Liga, geschafft.