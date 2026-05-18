In "Mama ist die Best(i)e" kehrt Adele Neuhauser als verurteilte Society-Lady aus dem Gefängnis zurück - überzeugt davon, dass der wahre Mörder ihres Mannes in der eigenen Familie sitzt. Das ZDF zeigt einen schwarzhumorigen Zweiteiler mit starkem Ensemble.
Wenn Uli Brée (geb. 1964) ein Drehbuch schreibt, geht es in der Wiener Gesellschaft selten mit rechten Dingen zu. Der Autor der Kultserie "Vorstadtweiber" hat wieder zugeschlagen - und das ZDF zeigt am heutigen Montag (18. Mai) seinen neuesten Streich: den Zweiteiler "Mama ist die Best(i)e". Was auf den ersten Blick nach gepflegter Krimiunterhaltung klingt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als schwarzhumoriges Familienpanorama mit echten Abgründen - und einem Top-Ensemble.