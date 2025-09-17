Aus dem Kreis Esslingen: Sophia Weidemann ist eine Pianistin mit Feingefühl

Die im Landkreis Esslingen aufgewachsene Pianistin Sophia Weidemann hat Johann Sebastian Bachs „Goldbergvariationen“ eingespielt.
Die Pianistin Sophia Weidemann, aufgewachsen im Landkreis Esslingen, gehört zu den renommierten Pianistinnen der jüngeren Generation in Deutschland. Sie erntete einhellige Begeisterung bei Presse und Publikum nach Konzerten in Bremen, Berlin und Leipzig. Als Solistin trat sie mit namhaften Orchestern auf, unter anderem im Beethovensaal der Liederhalle Stuttgart mit dem Klavierkonzert von Clara Schumann und beim Benefizkonzert in Rivne in der Westukraine im Juni mit dem Klavierkonzert a-Moll von Robert Schumann. Im Jahr 2024 erhielt ihre erste CD mit Werken von Fanny Hensel glänzende Kritiken. Und vor Kurzem hat sie mit den Goldbergvariationen von Johann Sebastian Bach ihre zweite CD eingespielt, die in dieser Woche auf den Markt kommt.