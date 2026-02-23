Lindsey Vonn hat sich zwei Wochen nach ihrem Horror-Sturz emotional zu Wort gemeldet und vom Ausmaß ihrer schweren Verletzungen berichtet: Eine Notoperation rettete ihr Bein vor der Amputation.
Zwei Wochen nach ihrem dramatischen Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo konnte Lindsey Vonn (41) nun das Krankenhaus verlassen. Die Ski-Ikone meldete sich anschließend in einem emotionalen Video auf Instagram zu Wort und offenbarte Details zu ihren Verletzungen, die sogar beinahe zu einer Amputation geführt hätten.