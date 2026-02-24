Craig Taylor hatte es in jungen Jahren nicht immer leicht. Mit dem Stuttgarter Boxtrainer Angelo Tanga zeigt der TV-Koch aus Korntal-Münchingen heute Kindern neue Wege und stärkt sie.
Ist das Glas nun halb leer oder halb voll? Für Craig Taylor ist es ganz klar: halb voll. Der Eventkoch aus Korntal-Münchingen, bekannt aus der Sat-1-Fernsehshow „The Taste“, ist durch und durch Optimist. Er sprüht vor Begeisterung, wenn es um seine Leidenschaft geht, das Kochen, das er zum Beruf gemacht hat. Längst ist der 38-Jährige aber nicht mehr nur international mit Kochshows unterwegs oder serviert Mehrgänge-Menüs in Korntal in seiner Eventlocation „Taylors Kitchen“, wo er auch Kochkurse anbietet – für Erwachsene und Kinder. Der Nachwuchs liegt ihm, selbst Vater von zwei Söhnen, besonders am Herzen.