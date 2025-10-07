„Großer Verlust“ – Bike-Werkstatt schließt nach bewegten Jahren

Die Bike-Werkstatt war eine wichtige Anlaufstelle für Fahrradfahrer in Stuttgart – bald macht der beliebte Laden dicht. Bei Kunden löst die Nachricht Bestürzung aus.
Radfahrer kennen das Problem: Wer seinen Drahtesel reparieren lassen will, muss gewöhnlich gleich mehrere Händler anrufen – häufig hat keiner Zeit. Erschwerend kommt hinzu: Meist reparieren die Geschäfte dann nur die Räder, die sie auch selbst verkaufen. Genau diese Lücke wollte die Bike-Werkstatt schließen, als sie vor sieben Jahren ihre Pforten in der Stuttgarter Eberhardstraße öffnete.